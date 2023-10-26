Zuckerberg, Threads'in iki yıl içinde 1 milyar kullanıcıya ulaşacağını öne sürdü

Threads'in CEO’su Mark Zuckerberg, uygulamanın mevcut aylık aktif kullanıcı sayısının 100 milyonun çok az altında olduğunu belirtti.



"1 MİLYAR AKTİF KULLANICIYA ULAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Zuckerberg, uygulamanın önümüzdeki iki yılda 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu iddia etti.

Meta’nın üçüncü çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Zuckerberg, “Uzun bir süre boyunca daha pozitif bir havası olan milyarlarca kişilik bir ‘açık konuşma’ uygulaması olması gerektiğini düşündüm.

Mevcut ivmemizi birkaç yıl daha sürdürürsek bu vizyonumuzu gerçekleştirme şansımızın yüksek olduğuna inanıyorum.” dedi.

İLK HAFTASINDA 100 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI



Threads’in büyümesi temmuz ayında faaliyete geçmesinden bu yana dikkatle takip ediliyor.

Uygulamaya ilk haftasında 100 milyon kullanıcı kaydoldu. Ancak hem işlevselliğin sınırlı olması hem de akışın marka gönderileriyle dolması nedeniyile etkileşimde hızlı bir düşüş yaşandı.



Son zamanlarda hem Meta’nın platforma düzenli olarak yeni özellikler eklemesi hem de en büyük rakip olan X’te Elon Musk’ın isteğiyle yapılan ve kullanıcılar tarafından beğenilmeyen değişikliklerin yapılmasıyla birlikte etkileşim yeniden artmış gibi görünüyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, X’in eski “sıkı” kullanıcıların Threads’e yönelmiş durumda.

META'NIN GELİRLERİ YÜZDE 23 ARTTI



Meta için Threads’in büyümesi dışında başka iyi haberler de var. Şirket geride kalan çeyreği 34 milyar dolar gelirle tamamladı. Bu da gelirlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında arttığı anlamına geliyor.

Her ay şirketin en az bir uygulamasını kullanaların sayısı ise 3.9 milyara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Zuckerberg, 20 binden fazla kişinin işini kaybetmesine neden olan “verimlilik” odaklı yapılanma sürecinin de şirket için olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı.