1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, eczane ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.



ECZANELER 1 MAYIS'TA AÇIK MI?



Eczaneler, 1 Mayıs'ta kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.



Buna göre; 1 Mayıs'ta sadece nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?



Resmi tatil günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanlar randevularını 1 Mayıs'tan sonraki ilk mesai gününe ertelemeleri gerekecek.