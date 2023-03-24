100 bin imza süreci ne zaman sona erecek?  100 bin imza için son gün yaklaşıyor

EKRANDAN TAKİP EDİLECEK



YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenlerin dün kurul tarafından ilan edildiğini belirterek, YSK’nın imza süreci takibi için geliştirdiği uygulamayı tanıttı. Yener, "Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenlerin imza toplama süreci başlamış olup, 27 Mart pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bu sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin şu anda huzurda bulunan ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla salonda isteyen arkadaşlarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır. Zaman içerisinde, günlük veriler gün sonunda paylaşılacaktır" diye konuştu.