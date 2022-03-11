11 Mart 2022 corona virüs tablosu: 123 can kaybı, 25 bin 401 yeni vaka

Türkiye'nin 11 Mart 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler - DHA 11.03.2022 - 19:41

11 Mart 2022 corona virüs tablosu: 123 can kaybı, 25 bin 401 yeni vaka

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Sağlık Bakanlığı, günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 342 bin 365 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 52 bin 269 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 222 bin 195 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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