12 ilde DAEŞ operasyonu: 61 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DAEŞ'e maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

NTV Haber 18.06.2021 - 09:38

12 ilde DAEŞ operasyonu: 61 gözaltı kararı

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Ankara merkezli DAEŞ operasyonunda örgütün finansörlerinin de aralarında bulunduğu 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DAEŞ'e maddi kaynak sağlayan Suriyeli şüpheliler tespit edildi.

Banka hesap hareketleri ve iletişim kayıtlarından, şüphelilerin 5 Türk vatandaşı ile de bağlantılı olduğunu belirleyen polis, operasyon için harekete geçti.

''Terörizmin finansmanı'' suçunu işledikleri belirlenen 61 şüphelinin yakalanması için 12 ilde operasyonlar sürüyor.

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