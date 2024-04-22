13 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak’ta | Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Erdoğan, beraberinde bakanların da yer aldığı heyetle birlikte Bağdat’a vardı. Günübirlik ziyaretin ikinci durağı ise Erbil olacak.
13 yıl sonra yapılan kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede işbirliği.
Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'taki ziyarete katılıyor.
ERDOĞAN, IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.
Törenin ardından Bağdat Sarayı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Reşid ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.
Bu görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği içeren anlaşmalar imzalanması bekleniyor.
İKİNCİ DURAK ERBİL OLACAK
Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e de ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil’de, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek.
REŞİD İLE GÖRÜŞMEDE GAZZE VE TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.
İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.
Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.
Sudani ise terörle mücadelede ortak çalışmanın önemine değindi.
Irak Cumhurbaşkanı ayrıca iklim değişikliği ve su kriziyle mücadelenin önemine de vurgu yaptı.
Görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı.
KALKINMA YOLU PROJESİ İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid'in ardından Başbakan Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı.
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