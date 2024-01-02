2024 engelli araç limiti ne kadar olacak? Engellilere 2024 ÖTV muafiyetli araç üst limiti belli oldu

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor. ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Aynı zamanda ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, 5 yıllık süre içinde 2. bir araç satın alamaz. İşte, engellilere 2024 ÖTV muafiyetli araç üst limiti...



ENGELLİLERE ÖTV ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?



Malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti de arttı.



Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.



HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?



ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.