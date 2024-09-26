2024 kış saati uygulamasında son durum: Saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa'yla birlikte Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırılmıştı. Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması devam ediyor. Peki, saatler geri alınacak mı?

2024 kış saati uygulamasında son durum: Saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa ülkeleri yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına yakın zaman sonra geçecek. Her yıl olduğu gibi saat uygulaması bu yıl da kafa karışıklığına yol açtı. İşte, kış saati uygulamasında son durum...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alınacak.

'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.

saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ FARKI KAÇ?

Avrupa kış saati uygulamasına geçecek.

Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3'e çıkacak.

SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI HAKKINDA

Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.

Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.

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