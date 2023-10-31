29 Ekim konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmen adli kontrolle serbest

Antalya’daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni E.K., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen E.K. hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığını açıkladı.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla, ‘Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.’ şekilde yer alan görüşler üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda, şüpheli E.K. isimli şahıs 30 Ekim 2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı Maddesi kapsamında; ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılmaktadır.” denildi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Öğretmen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



E.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.