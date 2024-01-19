3 kadının katilinin kızı eski erkek arkadaş kurbanı

Manisa'da zabıt katipliği yapan kişi, sağlık memuru kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Öldürülen Melika Akpınar'ın 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Necati Akpınar'ın kızı olduğu öğrenildi.

3 kadının katilinin kızı eski erkek arkadaş kurbanı
Necati Akpınar

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi.

İlçede sağlık memuru olarak görev yapan Melike Akpınar (24), zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Y, yanındaki tabanca ile Melike Akpınar'a iş yerinin yakınlarında ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Melike Akpınar ambulansla sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İNTİHAR ETMİŞ HALDE BULUNDU

Kaçan Zübeyir Y. ise polislerce Yılmaz Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

Zanlının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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HAYATINA GİREN 3 KADINI ÖLDÜREN ZANLININ KIZI 

Melike Akpınar’ın Saruhanlı’da 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldüren ve 2022’de Mutlu Menekşe’yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Necati Akpınar'ın kızı olduğu öğrenildi.

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