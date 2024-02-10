40 metre kuyu kazıp asansör sistemi kurdular | Evde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.

40 metre kuyu kazıp asansör sistemi kurdular | Evde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Eve giden ekipler burada yaptıkları incelemede, şüphelilerin tek katlı evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit etti.

40 metre kuyu kazıp asansör sistemi kurdular | Evde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - 1

Çukurdaki incelemede asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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