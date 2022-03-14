5 öğrencinin öldüğü servis kazasında araç sahibine tahliye

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazasında araç sahibi tahliye edildi.



Afyonkarahisar'da 11 Ekim 2021 günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (54) yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.



1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada, araç sahibi İsmail Demir, kaza ile ilgili kusuru bulunmadığını, tahliyesini talep ettiğini belirterek, ayrıntılı savunmasını avukatının yapacağını söyledi.

ŞOFÖR DE TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Servisin şoförü sanık Adalettin Şen de tahliyesini talep etti. Şen, "Onlar benim de çocuklarım. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Allah yardımcımız olsun. Allah annelerine ve babalarına sabırlar versin" dedi.



Sanık avukatları kazanın yaşanmasında en büyük etkenin mıcır nedeniyle şoförün araç hakimiyetini kaybetmesi olduğunu savundu.

YOL BAKIMI İLE ÇAM AĞACINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki çam ağacına çarpması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının arttığını anlatan avukatlar, yol bakımının İl Özel İdaresi, yol kenarındaki çam ağacının kesilmesinin de orman işletme müdürlüğü sorumluluğunda olduğu gerekçesiyle olayın taksirli suç niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Aileler mahkemenin kararına tepki gösterdi

VELİLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ



Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre, suç vasfının değişme ihtimali, sabit ikametinin olması ve savunmasının alınmasını göz önüne alarak, İsmail Demir'in tahliyesine hükmetti. Demir'in tahliye kararına, kazada yaşamını yitiren öğrencilerin velileri tepki gösterdi.



"ÇALIYA SUÇ BULUNDU"



Duruşma sonrası açıklama yapan, kazada ölen Melisa Nur ile yaralı kurtulan Arda'nın babası Fatih Demirel, bekledikleri sonucun çıkmadığını ifade etti.



Demirel, "Çocuklarımızın katilleri resmen elini kolunu sallayarak şu an bütün acılı ailelerin önünde geziyor. Mahkemede adalet yerini bulacak diye düşünürken tam tersi oldu. Çalıya suç bularak mahkeme salonundan elini kolunu sallayarak gitti. Araç yoldan çıkmış, çamın da canı sıkılmış, herhalde çocukları onlar öldürmüş" dedi.



"ÇOCUĞUM 35 GÜN HASTANEDE YATTI"



Kazadan yaralı kurtulduktan sonra yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hakan Tek'in annesi Fadime Tek, "Hakanım kaza yaptı, 35 gün hastanede yattı. Hakan'ın kolu tutmuyor, ayakları çalışmıyor. Tekerlekli sandalyeyle gezdiriyoruz. 'Suçlu değilim' diyor, sıyrılmaya çalışıyor. Biz suçlu arıyoruz. Suçlu kim?" diye konuştu.

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