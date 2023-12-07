5 yaşındaki Ömer, ehliyetsiz sürücü kurbanı

Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.B.D., otomobille 5 yaşındaki Ömer Halis Ateş’e çarptı. Ateş yaşamını yitirirken, E.B.D. gözaltına alındı.

5 yaşındaki Ömer, ehliyetsiz sürücü kurbanı

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’ta 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 5 yaşındkai Ömer Halis Ateş, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Elbistan ilçesindeki MÜSİAD Konteyner Kent’te meydana geldi.

İddiaya göre; E.B.D.’nin kullandığı 34 DRY 441 plakalı otomobil, oyun oynayan Ömer Halis Ateş’e çarptı.

Kazada küçük çocuk ağır yaralanırken, bölgeye ekipler gönderildi.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen Ömer Halis Ateş, kurtarılamadı.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, anaokulu öğrencisi Ateş’in cenazesi Karaelbistan Mahallesi’nde toprağa verildi.

E.B.D. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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