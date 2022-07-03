6'lı masa beşinci kez toplandı

6'lı masa bugün beşinci kez toplandı.

Saat 14'te başlayan toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliği yapıyor. Akşener, konuklarını İYİ Parti Genel Merkezi'nin kapısında karşıladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan liderler, bu toplantıda ise Cumhurbaşkanı’nın geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini görüşecek. Bu kapsamda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişte Anayasa’nın değişecek maddeleri ele alınacak.

Edinilen bilgiye göre, genel başkan yardımcıları tarafından yürütülen, “Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu”nun çalışması da 6'lı masanın gündeminde olacak.

Bundan önceki 4 toplantıda olduğu gibi, beşinci toplantının ardından da liderlerin imzasını taşıyan ortak bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor.