8 Haziran hava durumu | Meteoroloji'den 18 şehir için sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

18 İLE SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Etkili olmsı beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu

EGE



Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 30°C



Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



DENİZLİ °C, 35°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 36°C



Parçalı bulutlu



MANİSA °C, 36°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 39°C



Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 38°C



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 29°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 25°C



Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANKIRI °C, 29°C



Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 26°C



Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA °C, 27°C



Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 30°C



Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu'nun güney ve doğusu ile Karabük'ün doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 30°C



Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 26°C



Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 24°C



Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Bayburt çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KARS °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı+



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu, öğle saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 38°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 37°C



Az bulutlu



SİİRT °C, 36°C



Az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 40°C



Az bulutlu.

