9 Ağustos 2021 corona virüs tablosu: 117 can kaybı, 23 bin 731 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 245 bin kişiye test yapıldı. 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Bir günde 117 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da salgına ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi.

Bakan Koca Twitter'dan "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" mesajını paylaştı.