99 yaşında corona virüsü yendi

Corona virüs nedeniyle can kayıpları artmaya devam ederken zaman zaman iyi haberler de geliyor. 99 yaşındaki bir hasta daha hastalığı yenmeyi başardı.

İstanbul, Ataşehir’de yaklaşık iki hafta önce ateşi yükselen 99 yaşındaki Halide Dereli, hastaneye götürüldü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkikleri yapılan yaşlı kadının corona virüs testi pozitif çıktı.

Hastanede izole edilen serviste tedavisine başlanan Dereli, iki haftanın sonunda yapılan testlerde corona virüsü yendiği anlaşıldı.

Hastaneden taburcu edilen yaşlı kadın, gerekli sağlık önlemleri alınarka evine götürüldü. Hastalığı süresince Dereli'ye refakat eden kızı yaşadıkları zor günleri şöyle anlattı:



"Bir haftadır hastanedeydik, şimdi çıktık. Ateşi çıktı, iki üç gün evde kaldık. Ambulansı aradığımızda hastaneye şu an getirmeyin, ‘corona değilse bile olur’ dediler. Sonra ateşi kırka yükselince mecbur götürdük, test de pozitif çıktı. Sekiz gün kaldık, şu an da biz de bir şey yok. Hastanede çok güzel ilgilendiler, personel, doktor her şey çok güzeldi".