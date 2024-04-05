ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANAN SEDAT ÖNAL KİMDİR?



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi tebliğ edilen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Önal, 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1985'te mezunu olan Önal, Dışişleri Bakanlığındaki görevine Aralık 1989-Temmuz 1990'da Personel Dairesi Başkanlığında Aday Meslek Memuru olarak başladı. Daha sonra İstihbarat ve Araştırma Dairesinde de aday meslek memurluğu görevini yürüten Önal, ardından 1991-1993 tarihlerinde Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip olarak çalıştı.



Ekim 1993-Ocak 1997'da Münster Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görev yapan Önal, daha sonra bazı daire başkanlıklarında görev aldı. Önal, 1998-2002'de New York Başkonsolosluğundaki Muavin Konsolos ve konsolos olarak görevini yürüttükten sonra, 2002-2005 yılları arasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yaptı. Buradaki görevinin ardından, Ortadoğu Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı, Viyana Başkonsolosluğu ve Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında çeşitli görevlerde bulunan Önal, Temmuz 2012- Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye'nin Amman Büyükelçisi olarak görevini yürüttü.



Önal, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinin ardından 2018-2023 tarihleri arasında Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Önal, Şubat 2023’ten bu yana ise Türkiye’nin New York'taki BM Daimi Temsilciliği pozisyonundaydı.