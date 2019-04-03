ABD'de Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Türkiye Suriye'nin kuzeyine bir operasyon yaparsa, sonuçları yıkıcı olur" denildi.
Yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye’nin kuzeyindeki süreçten memnuniyetini dile getirdiği ancak Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine bir operasyon düzenlemesi halinde sonuçlarının yıkıcı olacağı ifade edildi.
Açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımına karşı çıkıldı ve Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalılar'ın da serbest bırakılması gerektiği belirtildi.