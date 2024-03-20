Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması

"ŞU KRİTİK SÜREÇTE DARBECİ ANAYASADAN DA KURTULMAK DURUMUNDAYIZ"



Yapılanlarla yetinmediklerini ve Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde olduklarını söyleyen Bakan Tunç, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında olduğumuz şu kritik süreçte darbeci anayasadan da kurtulmak durumundayız. Bunun için de inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir uzlaşma sağlanır ve milletimize olan borcumuzu yerine getiririz. Demokratik, katılımcı, sivil, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir toplumsal sözleşme hüviyetinde yeni bir anayasa inşallah yapar ve milletimize olan borcumuzu ödemiş oluruz. Bu gelişme ve kalkınma hamlesi inşallah yerel seçimlerden sonra hızlanarak devam edecek. Bu reform süreci 31 Mart sonrası daha da hızlanacak çünkü önümüzde 4 yıllık bir istikrar süreci var." şeklinde konuştu.



Bakan Tunç, istikrarın kalıcı ve hızlı olabilmesi hem demokratik kalkınma hem iktisadi kalkınmanın, milletin refahının artması, pandeminin, depremin etkisinden bir an önce kurtulabilme noktasındaki çabaların daha hızlı sonuçlanabilmesi için 31 Mart’ta verilecek kararın önemini vurguladı.



Belediye başkanlarının seçileceğini ifade eden Tunç, "Şehirleri yönetecek belediye başkanlarımız, eğer gerçek belediyecilik ve eser siyaseti yaparsa yerel kalkınmayla ülke kalkınması hep bir arada, birlikte olursa o zaman milletimizin, özellikle hem yaşadığı şehirlerin daha müreffeh olması hem de onların daha refah içerisinde yaşayabilmesi noktasındaki çabalarımızı daha hızlı sonuçlandırırız." ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'DA KAYIP YILLARI TELAFİ EDECEĞİMİZ SÜRE 1 NİSAN'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK"



İstanbul’un bu seçimlerde çok güzel karar vereceğini, bunu gördüklerini belirten Tunç, Türkiye’nin değişik yerlerini dolaştıklarını, Adana’da, İzmir’de, Aydın’da, Muğla’da, Marmaris’te de aynı heyecanın olduğunun altını çizdi.



Bakan Tunç, "Hep beraber göreceğiz ki Türkiye’nin hiç tahmin edilmeyen yerlerinde bile gerçek belediyeciliğin, Cumhur İttifakı’nın başarısını hep beraber göreceğiz inşallah. İstanbul her zaman lider şehir, dünya kenti. İstanbul'da inşallah kayıp yılları telafi edeceğimiz süre 1 Nisan’dan itibaren başlayacak." dedi.



Murat Kurum’un belediyecilik, yerel yönetim, kentsel dönüşümün erbabı olduğunu, 81 vilayeti dolaşarak belediyelerin yönetimi noktasındaki projelere nasıl destek verdiğini bildiğini söyleyen Bakan Tunç, Bartın’da sel olduğunda gece karanlığında gittiklerini, el feneriyle dolaştıklarını ve hemen koordinasyonu sağladıklarını kaydetti.

"İSTANBUL İCRAATLA ANILACAK"



Murat Kurum’un İstanbul için bir fırsat olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:



"İstanbul’un sorunlarını da çok kısa sürede inşallah çözecek bir başkan adayımız, İstanbullular bu fırsatı kaçırmayacaklar. 1994'te başlayan gerçek belediyecilik ruhu inşallah 31 Mart'ta İstanbulluların vereceği kararla 1 Nisan'dan itibaren tekrar başlamış olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un kayıp yıllarını hızlı bir şekilde inşallah telafi edeceğiz. İstanbul icraatla anılacak, İstanbul para kuleleriyle falan anılmayacak, İstanbul o çirkin görüntülerle anılmayacak. İstanbul’da eser konuşacak, İstanbul’da icraat konuşacak, İstanbul’da hizmet konuşacak."



İstanbul'da boş laf değil, iş konuşulacağını ve İstanbulluların İstanbul'da yaşamaktan onur duyduğu ve rahat ettiği bir şehir olacağını söyleyen Tunç, hükümetle belediye uyumunu vurguladıklarını ve bunu vurguladıklarında "Siz belediyelere ayrımcılık mı yapıyorsunuz?" diye sorulduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Böyle bir durum söz konusu değil. Her belediyenin vergilerden aldığı bir pay var nüfusa göre ama sadece o pay o şehrin imarı için, hele hele İstanbul için yeterli mi? İstanbul için ekstra projelerin üretilmesi lazım. İstanbul için yeni yeni projelerin üretilmesi lazım. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın suları akmayan, çöpleri toplanmayan, çöp, çukur, çamurla anılan İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nden devralıp şiir okuduğu için mahkum edildiği güne kadar, o kısa dönemde yaşanılır hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımız ondan sonra devam eden gerçek belediyecilik anlayışı maalesef son 5 yıl içerisinde durdu."



İstanbullunun kayıp yıllarının telafisini beklediğini vurgulayan Tunç, "İnşallah öyle başa baş değil, büyük bir farkla bu kararı vermemiz lazım. Gittiğimiz ilçelerde de bunu görüyoruz. O ilçelerde hemşehrilerimizin kararlılığını görmek mümkün." ifadelerini kullandı.



Seçimin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Bakan Tunç, avukatlara da başarılar diledi.



Teşkilatın, milletvekillerinin ve adayların seçimi kazanmak için sahada olduklarını, yoğun çalışma sergilediklerini belirten Tunç, o çalışmanın neticesinin sandıklara yansıyacağını ve önemli olanın sandıkların muhafaza edilmesi olduğunu ve avukatlara önemli görevler düştüğünü kaydetti.