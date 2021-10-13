Adalet Bakanlığı, bin hakim ve savcı alımı yapacak (Hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman, aranan şartlar ne?)

Adalet Bakanlığı, 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı olmak üzere toplam bin hakim ve savcı alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?



Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; yazılı sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda, Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak.



Buna göre, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi uygulanacak 1. Oturum, 25 Aralık 2021’de saat 10.15’te,



Adli yargı sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum, 25 Aralık 2021’de saat 14.45’te,



İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum, 26 Aralık 2021 saat 10.15’te,



Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu ise aynı gün saat 14.45’te uygulanacak.

ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecek ve sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL’dir.



Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.



Adayların ayrıca, kamu haklarından yasaklı olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaları gerekecek.

