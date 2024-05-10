Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsaca Mahallesi'ndeki bir ahırdan 2 küçükbaşın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen, görgü tanıklarının ifadesi üzerine de zanlıların eşkalini belirleyen ekipler, O.Ç. (24), H.O. (20) ve B.Z'yi (22) gözaltına aldı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan jandarma, bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen cep telefonu hırsızlığıyla ilgili şüpheli S.D'yi yakaladı.

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