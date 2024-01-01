Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutklandı

Kahta Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçedeki sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kayıtları bulanan Ö. K. (21), M. G. D. (19) ve M. S. (21) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şahısların ikametgahlarına yapılan baskın ve yakın takip sonucunda 2 bin 860 gr esrar ve 1,68 gr bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘ madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Ö. K., M. G. D. ve M. S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Siverek Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.

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