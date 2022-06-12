AFAD'tan akıllı telefonlara "Hayati uyarı bildirimi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarına "Hayati uyarı bildirimi" gönderdi. Ankara'dan İstanbul'a pek çok ilde sağanak yağış devam ederken, gönderilen bildirimde acil durumlarda 112'nin aranması istendi.

Haberler - ntv.com.tr 12.06.2022 - 15:25

AFAD'tan akıllı telefonlara "Hayati uyarı bildirimi"

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HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), acil durumlara karşı Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarına "Hayati uyarı bildirimi" yolladı.

AFAD'dan akıllı telefon kullanıcılarına bildirim. AFAD'dan akıllı telefon kullanıcılarına bildirim.

Gönderilen bildirimde şunlar denildi:

"Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız."

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