AFAD'tan akıllı telefonlara "Hayati uyarı bildirimi"

Türkiye'de Ankara, İstanbul, Erzurum, Bursa ve daha pek çok ilde süren sağanak yağış hayatını olumsuz etkiliyor. Ankara'nın tamamında etkili olan yağış nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi de sele kapılarak kayboldu.

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), acil durumlara karşı Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarına "Hayati uyarı bildirimi" yolladı.

AFAD'dan akıllı telefon kullanıcılarına bildirim.

Gönderilen bildirimde şunlar denildi:



"Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız."