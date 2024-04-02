Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş duyurdu: 8 bin personel alımı bayramdan önce yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."