Aile Yılı destekleri açıklandı: Yeni evlenene faizsiz 150 bin lira kredi, ilk çocuğa 5 bin lira destek

"TÜRKİYE’NİN TAVRI BELLİ, GERİ ADIM OLMAYACAK"



LGBT aparatının hedefi ailedir. Birkaç ay evvel, tedbir uyguladığımız dijital bir oyun platformunda tespit edilen ahlaksızlıklar bunun en çarpıcı örneğidir. Önümüzdeki dönemde bu duruşumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda Türkiye’nin tavrı bellidir, geri adım söz konusu olmayacak.



Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları karşısında kazanılacak her mevzi, insanlığın geleceği adına büyük bir başarıdır. Akademi, medya, sivil toplum camiamızın daha aktif sorumluluk alacağına inanıyorum.



"HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYIZ"



Bin yıldır bu topraklara mührünü vurmuş, bilgisi ve erdemiyle medeniyet coğrafyasını yeşertmiş güçlü nesillerin devamı, bizler için hayat meselesine dönüşmüştür. Büyük ve güçlü Türkiye iddiasını taşıyorsak, yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak, şimdiden harekete geçmek zorundayız.



Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir. 2001 yılında doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51’e düşmüştür. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2,1 olduğu dikkate alındığında durumun vahameti daha net anlaşılacaktır.



"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM; TÜRKİYE KAN KAYBEDİYOR"



Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10’un üzerine çıktı. Tüm bunlarla birlikte, evlenme yaşı önemli ölçüde yükselmiş, boşanma oranları ise artmıştır. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından, üzülerek söylüyorum kan kaybetmektedir. Gerekli önlemleri almazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Allah korusun.



YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ



Geçmişte üç çocuk çağrısı yapmıştık. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Her fırsatta üç çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz.



Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz.



Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.



İkinci çocuk için her ay 1500 lira.



Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.



GENÇ ÇİFTLERE KONUT DESTEĞİ GÜNDEMDE



Sadece bunlarla sınırlı değil.



Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.



Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz.



Çalışan anne ve babalar için düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz."