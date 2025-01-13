Aile Yılı destekleri açıklandı: Yeni evlenene faizsiz 150 bin lira kredi, ilk çocuğa 5 bin lira destek
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, yeni evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Türkiye’nin nüfus artış hızının alarm verdiğini söyleyen Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen yardım tutarının 5 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çiftlere konut desteği ve kadınlar için uzaktan çalışma modelleri üzerinde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı desteklerini açıkladı.
Aile Yılı kapsamında, yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verilecek.
Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı tutarı 5 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci çocuk için bin 500, üçüncü ve sonraki çocuk için beş bin lira verileceğini söyledi.
GENÇLERE KONUT DESTEĞİ VE KADINLARA UZAKTAN ÇALIŞMA
Erdoğan, aile kurmayı teşvik edecek ek destekler üzerinde çalıştıklarını da anlattı. Buna göre, kadınların uzaktan ve esnek çalışmaları için düzenlemeler yapılacak.
Genç çiftler için konut desteği düzenlemesi de gündemde…
Çalışan anne ve babalar için ücretsiz ya da düşük maliyetli çocuk bakım hizmeti ağının da güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak.
“NÜFUS ARTIŞ HIZI ALARM VERİYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı müjdelerinin ön plana çıktığı konuşmasında önemli mesajlar da verdi. “Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir.” diyen Erdoğan, harekete geçmek zorunda olunduğunu ifade etti.
Türkiye’nin genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Gerekli önlemleri almazsak sorun telafi edilemez boyuta varacak.” uyarısında bulundu.
Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çok önemli çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik. Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin ve verimli nüfus politikalarıyla destekleyip, güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşımak önceliklerimizden biridir.
“AİLE KÜÇÜK BİR TOPLUMDUR”
Aile küçük bir toplumdur, toplum da büyük bir ailedir. Aile bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Toplumun özünü teşkil eden aile kurumu, milli, manevi değerlerimizin muhafazasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Aile kurumu etrafında şekillenen toplumsal bilincin yüksek olduğu dönemlerde devletin de milletin de güçlü bir konuma sahip olduğunu görürüz.
"ZENGİN BİR MİRAS BIRAKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"
Aile yapımızı korumak ve bizden sonraki kuşaklara zengin bir miras bırakmak hepimizin görevidir. Aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerektiği açıktır. Temel ne kadar sağlam atılırsa bina da o kadar dayanıklı olur. Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde bilgiyle, görgüyle yetişmeleri son derece mühimdir.
Eğitim, ahlak, terbiye ve şahsiyet inşası önce ailede başlar. Bilinçli bir anne-babanın elinde büyüyen çocuklar ailelerine, milletlerine ve insanlığa faydalı örnek kişiler haline gelir. Vatanına, milletine bağlı, tarihini, köklerini ve kim olduğunu bilen, bilgisi ve vizyonuyla çağı iyi okuyabilen bir gençlik hepimizin arzusudur.
"TOPLUMU SAPKIN İDEOLOJİLERDEN KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"
Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden aile ve toplum yapımızı tehdit eden sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşarak, dünyanın dört bir yanına nüfuz ediyor. Dijital platformlardaki yayınlar çoğu zaman kültür erozyonu gibi süreçlere sebep oluyor.
"TÜRKİYE’NİN TAVRI BELLİ, GERİ ADIM OLMAYACAK"
LGBT aparatının hedefi ailedir. Birkaç ay evvel, tedbir uyguladığımız dijital bir oyun platformunda tespit edilen ahlaksızlıklar bunun en çarpıcı örneğidir. Önümüzdeki dönemde bu duruşumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda Türkiye’nin tavrı bellidir, geri adım söz konusu olmayacak.
Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları karşısında kazanılacak her mevzi, insanlığın geleceği adına büyük bir başarıdır. Akademi, medya, sivil toplum camiamızın daha aktif sorumluluk alacağına inanıyorum.
"HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYIZ"
Bin yıldır bu topraklara mührünü vurmuş, bilgisi ve erdemiyle medeniyet coğrafyasını yeşertmiş güçlü nesillerin devamı, bizler için hayat meselesine dönüşmüştür. Büyük ve güçlü Türkiye iddiasını taşıyorsak, yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak, şimdiden harekete geçmek zorundayız.
Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir. 2001 yılında doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51’e düşmüştür. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2,1 olduğu dikkate alındığında durumun vahameti daha net anlaşılacaktır.
"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM; TÜRKİYE KAN KAYBEDİYOR"
Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10’un üzerine çıktı. Tüm bunlarla birlikte, evlenme yaşı önemli ölçüde yükselmiş, boşanma oranları ise artmıştır. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından, üzülerek söylüyorum kan kaybetmektedir. Gerekli önlemleri almazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Allah korusun.
YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ
Geçmişte üç çocuk çağrısı yapmıştık. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Her fırsatta üç çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz.
Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz.
Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.
İkinci çocuk için her ay 1500 lira.
Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.
GENÇ ÇİFTLERE KONUT DESTEĞİ GÜNDEMDE
Sadece bunlarla sınırlı değil.
Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.
Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz.
Çalışan anne ve babalar için düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz."
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