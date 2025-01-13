Aile Yılı destekleri açıklandı: Yeni evlenene faizsiz 150 bin lira kredi, ilk çocuğa 5 bin lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı desteklerini açıkladı.



Aile Yılı kapsamında, yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verilecek.



Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı tutarı 5 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci çocuk için bin 500, üçüncü ve sonraki çocuk için beş bin lira verileceğini söyledi.

GENÇLERE KONUT DESTEĞİ VE KADINLARA UZAKTAN ÇALIŞMA

Erdoğan, aile kurmayı teşvik edecek ek destekler üzerinde çalıştıklarını da anlattı. Buna göre, kadınların uzaktan ve esnek çalışmaları için düzenlemeler yapılacak.



Genç çiftler için konut desteği düzenlemesi de gündemde…



Çalışan anne ve babalar için ücretsiz ya da düşük maliyetli çocuk bakım hizmeti ağının da güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak. “NÜFUS ARTIŞ HIZI ALARM VERİYOR”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı müjdelerinin ön plana çıktığı konuşmasında önemli mesajlar da verdi. “Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir.” diyen Erdoğan, harekete geçmek zorunda olunduğunu ifade etti.



Türkiye’nin genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Gerekli önlemleri almazsak sorun telafi edilemez boyuta varacak.” uyarısında bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çok önemli çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik. Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin ve verimli nüfus politikalarıyla destekleyip, güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşımak önceliklerimizden biridir. “AİLE KÜÇÜK BİR TOPLUMDUR”



Aile küçük bir toplumdur, toplum da büyük bir ailedir. Aile bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Toplumun özünü teşkil eden aile kurumu, milli, manevi değerlerimizin muhafazasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Aile kurumu etrafında şekillenen toplumsal bilincin yüksek olduğu dönemlerde devletin de milletin de güçlü bir konuma sahip olduğunu görürüz. "ZENGİN BİR MİRAS BIRAKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"



Aile yapımızı korumak ve bizden sonraki kuşaklara zengin bir miras bırakmak hepimizin görevidir. Aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerektiği açıktır. Temel ne kadar sağlam atılırsa bina da o kadar dayanıklı olur. Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde bilgiyle, görgüyle yetişmeleri son derece mühimdir. Eğitim, ahlak, terbiye ve şahsiyet inşası önce ailede başlar. Bilinçli bir anne-babanın elinde büyüyen çocuklar ailelerine, milletlerine ve insanlığa faydalı örnek kişiler haline gelir. Vatanına, milletine bağlı, tarihini, köklerini ve kim olduğunu bilen, bilgisi ve vizyonuyla çağı iyi okuyabilen bir gençlik hepimizin arzusudur. "TOPLUMU SAPKIN İDEOLOJİLERDEN KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU" Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden aile ve toplum yapımızı tehdit eden sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşarak, dünyanın dört bir yanına nüfuz ediyor. Dijital platformlardaki yayınlar çoğu zaman kültür erozyonu gibi süreçlere sebep oluyor.