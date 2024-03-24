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Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. İstanbul'un son 5 yıldır ihmal edildiğini söyleyen Kurum, "Gerçek belediyecilik geri dönecek." dedi.

Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek

AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor.

Mitingde önce AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuştu. Ardından kürsüye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı geldi.

Murat Kurum'un yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart evlatlarımızın huzur içerisinde yaşayacağı bir bayram günü olacak. İstanbul'un umutsuzluğu bugün umuda dönüyor. Bu kardeşinizin  bir hayali var. Hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul.

AK Parti'den "Yeniden Büyük İstanbul" mitingi

AK Parti'den "Yeniden Büyük İstanbul" mitingi

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Bugün İstanbul işbilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul son 5 yılda liyakatsizliğin kurbanı oldu. İstanbul hiç olmadığı kadar ihmal edildi. Güzel İstanbulumuza 21. yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar. Biz onların savurdukları parayı İstanbul için harcayacağız. 31 Mart akşamı İstanbulluların hem başkanı hem kardeşi hem de evladı olacağım.

İstanbul bizim sevdamız. İstanbul'da barış içerisinde yaşayacağız. Birbirimizin yaşam tarzına her zamankinden daha fazla saygı göstereceğiz. Buradan İstanbulumuzun güzel insanlarına sesleniyorum; gelin gerçek belediyecilikten yana olun. İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek." 

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