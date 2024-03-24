Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek

Bugün İstanbul işbilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul son 5 yılda liyakatsizliğin kurbanı oldu. İstanbul hiç olmadığı kadar ihmal edildi. Güzel İstanbulumuza 21. yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar. Biz onların savurdukları parayı İstanbul için harcayacağız. 31 Mart akşamı İstanbulluların hem başkanı hem kardeşi hem de evladı olacağım.

İstanbul bizim sevdamız. İstanbul'da barış içerisinde yaşayacağız. Birbirimizin yaşam tarzına her zamankinden daha fazla saygı göstereceğiz. Buradan İstanbulumuzun güzel insanlarına sesleniyorum; gelin gerçek belediyecilikten yana olun. İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek."