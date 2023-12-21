AK Parti ile MHP'nin seçim mesaisi: Kimi aday görmek istersiniz?

Ahmet Örsoğlu-NTV Ankara

AK Parti’de yerel seçim çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 şehir için daha temayül yoklaması yaptı.



31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken

AK Parti’de başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir mesai var.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya’dan gelen teşkilat üyelerine “Kimi belediye başkan adayı olarak görmek istersiniz” diye sordu.

İSİMLER KAPALI ZARFTA



Kapalı zarfta Erdoğan’a iletilen isimler, aday tespit komisyonunda ele alınacak.



AK Parti’de MHP ile yapılan komisyon görüşmeleri ise bu hafta devam edecek.

Yarın, iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak.