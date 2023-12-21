AK Parti ile MHP'nin seçim mesaisi: Kimi aday görmek istersiniz?

Ankara'da yerel seçim mesaisi hız kazandı. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir için temayül yoklaması yapan AK Parti, dün 4 il için daha teşkilatına, "Kimi aday görmek isterseniz" sorusunu yöneltti. Gözler bir yandan da AK Parti ile MHP heyetlerinin yarın yapacağı ittifak toplantısında.

AK Parti ile MHP'nin seçim mesaisi: Kimi aday görmek istersiniz?

Ahmet Örsoğlu-NTV Ankara

AK Parti’de yerel seçim çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı 4 şehir için daha temayül yoklaması yaptı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken
AK Parti’de başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir mesai var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya’dan gelen teşkilat üyelerine “Kimi belediye başkan adayı olarak görmek istersiniz” diye sordu.

İSİMLER KAPALI ZARFTA

Kapalı zarfta Erdoğan’a iletilen isimler, aday tespit komisyonunda ele alınacak.

AK Parti’de MHP ile yapılan komisyon görüşmeleri ise bu hafta devam edecek.

Yarın, iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak.

AK Parti ve MHP'nin seçim mesaisi

AK Parti ve MHP'nin seçim mesaisi

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MHP Genel Başkanı ,, İki partinin 30 büyükşehirde işbirliği yapacağını açıklamıştı.

AK Parti’de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere adayların açıklanacağı tarih de netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup konuşmasında adayları açıklaması bekleniyor.

Kulislere göre bu tarih 27 Aralık.

CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

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Adayların sahaya ineceği tarih de netleşti.
1 Ocak’ta adaylar şehirlerinde kampanyaya başlayacak.

Seçim beyannamesinin ise 15 Ocak’ta kamuoyuna Erdoğan tarafından sunulması bekleniyor.

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