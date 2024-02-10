AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saat 16.30'da yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırganlar, Yeniay bir dernekte seçim çalışması yürütürken, aynı sokağın başına araçla gelerek araç camlarından ateş açtı.
KOCA: BEYİN AMELİYATINA ALINDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı vatandaşın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Koca, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası vatandaşın beyin ameliyatına alındığını duyurdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SALDIRIYI LANETLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikatın derhal başlatıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Yerlikaya şunları kaydetti. "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.
Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.
Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."
BAŞSAVCILIK: ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada "10.02.2024 tarihinde Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.
SALDIRININ OLDUĞU BÖLGE
BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başladıldığını açıkladı.
Bakan Tunç sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Kurum açıklamasında şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun.
Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"
İMAMOĞLU: KARANLIK GRUPLARA KARŞI OMUZ OMUZA DURACAĞIZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız." dedi.
İmamoğlu, "Yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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