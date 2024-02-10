AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başladıldığını açıkladı.



Bakan Tunç sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Kurum açıklamasında şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"

İMAMOĞLU: KARANLIK GRUPLARA KARŞI OMUZ OMUZA DURACAĞIZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız." dedi.



İmamoğlu, "Yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

