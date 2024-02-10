AK Parti seçim çalışmasında saldırıya siyasilerden tepkiler

İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saat 16.30'da yapılan saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırganlar, Yeniay bir dernekte seçim çalışması yürütürken aynı sokağın başına araçla gelerek araç camlarından ateş açtı.

Saldırıya siyasilerden art arda tepkiler geldi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışmaları esnasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum.



Demokrasinin en önemli göstergelerinden olan özgür seçim ortamında sıkılan her kurşun, millî iradeye karşı yapılmış bir eylemdir. Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak.



Emniyet güçlerimizin bu saldırının faillerini yakalayacağına ve hukukun gereğinin yapılacağına olan inancım tamdır. Saldırıda ağır yaralan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Birliğimize, kardeşliğimize asla zarar veremeyecekler."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:



"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR:



"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay’a seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize ve halkımızın hür iradesine karşı yapılan bu saldırıyı kınıyorum."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL:



Özel ilk paylaşımında "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, ikinci paylaşımında vurulan vatandaşın sağlık durumunda düzeltme yaptı ve "Olayda bir vefatın yaşanmadığı bilgisi, içimizi rahatlattı. Yaralanan yurttaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve beraberindekilere yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor, AK Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."