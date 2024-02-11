AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 17 gözaltı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgi verirken gözaltı sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Yerlikaya, "Saldırdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor." dedi.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI
Dün saat 16:30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken silahlı saldırı düzenlenmişti.
Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.
MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ
Emniyette 150 kişilik kamera ekibi MOBESE kayıtlarını incelemeye almıştı.
1 VATANDAŞ AĞIR YARALANDI
Saldırıda ağır yaralanan vatandaşın tedavisi ise sürüyor.
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