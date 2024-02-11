AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 17 gözaltı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgi verirken gözaltı sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Saldırdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor." dedi.