AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 17 gözaltı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 3 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 17 gözaltı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Haberi Görüntüle

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgi verirken gözaltı sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Saldırdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor." dedi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI

Dün saat 16:30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken silahlı saldırı düzenlenmişti.

Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatılmıştı. 

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayına silahlı saldırıda yeni görüntüler

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayına silahlı saldırıda yeni görüntüler

Haberi Görüntüle

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

Emniyette 150 kişilik kamera ekibi MOBESE kayıtlarını incelemeye almıştı. 

1 VATANDAŞ AĞIR YARALANDI

Saldırıda ağır yaralanan vatandaşın tedavisi ise sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...