AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Demirtaş'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'de polisevine dönük saldırıya ilişkin açıklamasına tepki göstererek ''Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Demirtaş'a tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın Mersin'de polisevine dönük saldırıya ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, "Terör eylemleri karşısında 'Her türlü şiddete karşıyız' diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır" ifadesini kullandı.

Terörün, demokratik hakların düşmanı olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Çelik mesajında "Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur" ifadelerine de yer verdi.

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