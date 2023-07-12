AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği ''liyakat" eleştirisine ''Cumhurbaşkanımızın liyakatini tartışması siyasi komedi örneğidir." sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , Genel Başkanı 'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği ''liyakat" eleştirisine tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çelik, CHP'de yaşanan değişim tartışmasına atıfta bulundu.

Ömer Çelik, ''Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir." dedi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati ’nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir." mesajını da paylaştı.

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