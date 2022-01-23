AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "nefret söylemi" paylaşımı

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline 'yatırım' yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" dedi.

Haberler 23.01.2022 - 15:49 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 16:42

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "nefret söylemi" paylaşımı

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Son dakika haberi!  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete yatırım yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor."

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