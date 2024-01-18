AK Parti'de 48 ilin daha belediye başkan adayları açıklandı

İŞTE AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



ANKARA

Turgut Altınok



ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir



ADIYAMAN



Ziya Polat



AFYONKARAHİSAR



Hüseyin Ceylan Uluçay



AĞRI



Mehmet Salih Aydın



AKSARAY



Evren Dinçer



AMASYA



Mehmet Uyanık



ANTALYA



Hakan Tütüncü



ARDAHAN



Yunus Baydar



BATMAN



Adil Sebati Ceylan



BAYBURT



Mete Memiş



BİLECİK



Mustafa Yaman



BOLU



Muhammed Emin Demirkol



BURDUR



Mehmet Şimşek



ÇORUM



Halil İbrahim Aşgın



DİYARBAKIR



Mehmet Halis Bilden



GAZİANTEP



Fatma Şahin



GÜMÜŞHANE



Ercan Çimen



HAKKARİ



İsmet Ölmez



HATAY



Mehmet Öntürk



IĞDIR



Ülkü Öcal

İZMİR

Hamza Dağ



KAHRAMANMARAŞ

Fırat Görgel



KARABÜK

Özkan Çetinkaya



KARAMAN

Mevlüt Akgün



KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç



KIRIKKALE

Mehmet Saygılı



KIRŞEHİR

Osman Arslan



KİLİS

Reşit Polat



KONYA

Uğur İbrahim Altay



KÜTAHYA

Kamil Saraçoğlu



MALATYA

Sami Er



MARDİN

Abdullah Erin



MUŞ

Feyat Asya



NEVŞEHİR

Mehmet Savran

NİĞDE

Emrah Özdemir



SAKARYA

Yusuf Alemdar



SİİRT

Ekrem Olğaç



SİVAS

Hilmi Bilgin



ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül



ŞIRNAK



Mehmet Yarka



TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel



TRABZON

Ahmet Metin Genç



TUNCELİ

Erkan Eroğlu



UŞAK

Mehmet Çakın



VAN

Abdulahat Arvas



YOZGAT

Celal Köse



ZONGULDAK

Ömer Selim Alan



''CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İLÇE ADAYLARIMIZIN DA TANITIMINI YAPACAĞIZ''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında ise terörle mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye de sert eleştiriler yöneltti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş bulunuyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlerimize de ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır.

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA

30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıklarımızı bitirmektir.

''SEMBOLLERİN ARKASINA SAKLANARAK KOLTUKLARINI KORUMA DERDİNE DÜŞENLERDEN OLMADIK''

Biz asla şehirlere hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız. Milletimize karşı en küçük bir yanlışı olanın yeri AK Parti değildir.

''BUNLAR NE TÜRK MİLLETİNİ NE DE ONUN BİR EVLADI OLARAK BİZİ TANIYORLAR''

Gezi olayları ile sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünde ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Sınırlarımız boyunca teröristan kurdurmayı istediler. Teröristan planını bozduk. Sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını yıldıracaklarını emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar. Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar. Türkiye'nin artık tehditlerle, sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını er veya geç öğrenecekler, bunu bir asır önce olduğu gibi öğreteceğiz.



''BİZİ VE ÜLKEMİZİ HİÇBİR ŞARTTA TESLİM ALAMAYACAKLARDIR''

Sinsi planlarla bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır.

''TERÖRİSTAN PLANINI BOZDUK''

Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. Bunların seçimlerde yaptıkları işbirliği gizli saklı devam ediyordu. CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği, kirli oyunun en son sahnesidir. Kandil uzantılarına kırmızı halılar serip, Türk bayraklarını, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdiler.