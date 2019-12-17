AK Parti'den AYM'nin iptal ettiği uygulama için yasa teklifi

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Memur alımında güvenlik soruşturması düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe girişimi sonrasında ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması zorunluluğu getirilmişti.

2018 yılında çıkarılan düzenlemenin iptali için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. AYM, kasım ayının sonunda kararını açıklayarak memuriyete girişte "güvenlik soruşturması şartı" düzenlemesini iptal etmişti. AYM kararında kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olduğunu vurgusunu yapmıştı.HABERE GİT

AYM'nin iptal ettiği düzenleme teklifle yasal zemine kavuşturulacak. AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM'ye sunulan teklife göre, ilk defa ya da yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı getiriliyor.

AYM KARARI ÖNCESİ İŞLEMLER İÇİN YENİ SORUŞTURMA

Söz konusu soruşturma ve araştırma 4045 sayılı güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun kapsamında yapılacak. AYM'nin iptal kararından önce yapılan soruşturma ve araştırma sonuçlarına göre gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak da hak sahiplerinin başvurusu ile idare, yeniden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına karar verecek.

VERİLER İKİ YIL İÇİNDE SİLİNECEK



Kamuya atanacaklarla ilgili toplanan veriler görevli birimlerce Değerlendirme Komisyonu'na iletilecek. Komisyon bu verilere ilişkin değerlendirmelerini atamaya yetkili amire sunacak. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapmakla görevli birimler ile değerlendirme komisyonları, veri güvenliğine ilişkin mevzuatta belirtilen önlemleri alacak. Bu kapsamda elde edilen kişisel veriler, yalnızca amacına yönelik olarak işlenip, aktarabilecek.

Bu veriler, ilgili hakkında talebe konu işlemin tekemmülünü müteakiben veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek. Ancak bu veriler, işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden silinmeyecek ve yok edilmeyecek.