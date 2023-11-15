Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

2 akraba, yanlarında getirdikleri tabanca ile ateş açarak birbirlerini yaraladı.



İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Hazro Devlet Hastanesi'ne götürülen Necip Kaidaş, kurtarılamadı.



Kerem Kaidaş'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Jandarma, hastane çevresi ile mahallede önlem alırken, soruşturma da başlatıldı.