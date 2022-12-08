Aksaray'daki ölümlü kaza sonrası belediye başkanına tutuklama

Aksaray'da Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı Çetinkaya, karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası tutuklandı.

Aksaray'daki ölümlü kaza sonrası belediye başkanına tutuklama

'da ölümlü trafik kazasına karışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, tutuklandı.

Trafik kazasının ardından yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın tedavisi tamamlandı.

Aksaray'daki ölümlü kaza sonrası belediye başkanına tutuklama - 1

Taburcu edilen Çetinkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Çetinkaya kontrolündeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Çağlayan hayatını kaybetmişti.

Aksaray'daki ölümlü kaza sonrası belediye başkanına tutuklama - 2

Kazada, Çetinkaya ile diğer araçtaki Kazım ve Şaban Çağlayan da yaralanmıştı.

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