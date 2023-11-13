Akşener'den Babacan'a taziye ziyareti

Akşener'e, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural eşlik etti.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.



Babacan, ziyaretin ardından Akşener’e aracına kadar eşlik etti.

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