Akşener'den Babacan'a taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, babası Hilmi Babacan'ı kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener'den Babacan'a taziye ziyareti
Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

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İYİ Parti Genel Başkanı , DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Akşener, geçen hafta babası Hilmi Babacan'ı (85) kaybeden 'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Akşener'den Babacan'a taziye ziyareti - 1

Akşener'e, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Babacan, ziyaretin ardından Akşener’e aracına kadar eşlik etti.

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