Akşener'den Babacan'a ziyaret

İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masanın, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak 11'inci toplantısına davet amacıyla Ali Babacan'la, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Yaklaşık 2 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Babacan, Akşener'i uğurladı.
Altılı masa toplantısından önce liderler turuna geçen hafta başlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.