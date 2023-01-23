Akşener'den Babacan'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa toplantısı öncesi parti liderlerini davet etmek üzere yaptığı ziyaretler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la son buldu.

Akşener'den Babacan'a ziyaret
6'lı masada kritik randevu perşembe

6'lı masada kritik randevu perşembe

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İYİ Parti lideri , altılı masanın, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak 11'inci toplantısına davet amacıyla 'la, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Babacan, Akşener'i uğurladı.

Akşener'den Babacan'a ziyaret - 1

Altılı masa toplantısından önce liderler turuna geçen hafta başlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.

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