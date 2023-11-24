Akşener'den Dikbayır'a tepki: Siyasette ahlak ve edep çok önemlidir

İYİ Parti'de seçimlerden sonra başlayan parti içi tartışmalar sürüyor. Genel Başkan Meral Akşener bir dönem en yakınındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile karşı karşıya geldi. Partiden ihracı istenen Dikbayır yönetime suçlamalar yönelttirken "İstifa etmeyeceğim, bu parti benim." dedi. Akşener açıklamalara "Siyasette ahlak ve edep çok önemlidir." diye yanıt verdi.

Akşener'den Dikbayır'a tepki: Siyasette ahlak ve edep çok önemlidir
SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'den kesin ihracı istenen Ümit Dikbayır'a soruşturma

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'den kesin ihracı istenen Ümit Dikbayır'a soruşturma

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İYİ Parti'de tansiyon yükseliyor.

İstifalarla başlayan süreçte ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı.

İYİ Parti'nin kurucularından olduğunu ve asla istifa etmeyeceğini dile getiren Dikbayır, "Genel başkan kongreye götürsün güven oyu alsın." dedi.

Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den istifa etmeyeceğim

Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den istifa etmeyeceğim

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"İDDİALAR ASILSIZ"

Dikbayır Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemi hatırlatıp Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından para topladığını ancak bu paranın kendisine teslim edilmediğini öne sürdü.

Aksakallı'nın parayı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'a verdiğini söylediğini aktardı.

"Partinin tek kasası benim zannediyordum değilmişim." diyen Dikbayır, seçim kampanyasını Akşener'in oğlunun yönettiğini savundu.

Dikbayır'ın açıklamalarından sonra Esma Bekar iddiaların asılsız olduğunu söyledi hukuki süreç başlatacağnı duyurdu.

AKŞENER'DEN DİKBAYIR'A TEPKİ

Akşener ise Dikbayır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"Çok üzüldüğümü ifade ediyorum." diye konuşan Genel Başkan, "İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline yani tedbirli ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim. Hukuk açısından daha ayrıntılı bir cümle kurmak mümkün değil. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir." dedi.

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