Akşener'den Dikbayır'a tepki: Siyasette ahlak ve edep çok önemlidir

"İDDİALAR ASILSIZ"



Dikbayır Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemi hatırlatıp Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından para topladığını ancak bu paranın kendisine teslim edilmediğini öne sürdü.



Aksakallı'nın parayı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'a verdiğini söylediğini aktardı.



"Partinin tek kasası benim zannediyordum değilmişim." diyen Dikbayır, seçim kampanyasını Akşener'in oğlunun yönettiğini savundu.



Dikbayır'ın açıklamalarından sonra Esma Bekar iddiaların asılsız olduğunu söyledi hukuki süreç başlatacağnı duyurdu.



AKŞENER'DEN DİKBAYIR'A TEPKİ



Akşener ise Dikbayır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.



"Çok üzüldüğümü ifade ediyorum." diye konuşan Genel Başkan, "İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline yani tedbirli ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim. Hukuk açısından daha ayrıntılı bir cümle kurmak mümkün değil. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin