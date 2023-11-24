Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den istifa etmeyeceğim

''ÜZERİMDE BÖYLE İFTİRALAR VARKEN ASLA İSTİFA ETMEM''



Partiden istifa etmeyeceğini de belirten Dikbayır, ''Bu partinin kurucularındanım ben. Hele ki üzerimde böyle iftiralar böyle çifkefçe şeyler varken asla istifa etmem. Bu parti benim ve arkadaşlarımın. Niye istifa edeceğim? Emeğim var benim bu partide. Genel Başkan bu partiyi kongreye götürsün, güvenoyu alsın.'' diye konuştu.



''SEÇİM KAMPANYASINI AKŞENER'İN OĞLU YÖNETTİ''



TV100'e konuşan Dikbayır, partinin seçim kampanyasını Meral Akşener'in oğlunun yönettiğini savunarak ''Böyle bir sey olur mu?'' dedi. Ümit Dikbayır, Akşener'e hakkını helal etmediğini de söyledi.



Dikbayır'ın açıklamalarından sonra Esma Bekar, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.