Ali Babacan: Ülkeye faydalı her yatırımın yanında dururuz

Siyasette İHA-SİHA polemiği: Ali Babacan'ın Baykar iddialarına tepki Haberi Görüntüle

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHA-SİHA üreten Baykar'a yönelik sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Babacan "Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz." ifadesini kullandı.



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı, mevcut her projenin doğru olanlarının devam ettirileceğini, yanlış olanların düzeltileceğini, eksik olanlarında tamamlanacağını söyledi.



Babacan, Türkiye'nin pek çok ilinde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan firmaların olduğunu belirterek "Eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz." değerlendirmesinde bulundu.