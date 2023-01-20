Altılı masada gözler 26 Ocak'ta

Altılı masa kritik öneme sahip 11'inci toplantısına hazırlanıyor.



26 Ocak’ta yapılacak toplantıda ilk kez altılı masa Cumhurbaşkanı adayının ele alınması bekleniyor.



Ev sahibi İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, o toplantı öncesinde davet turuna çıktı. Akşener önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ardından da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.



İki görüşmede de altılı masanın aday belirleme yol haritasının ele alındığı belirtiliyor.



Altı lider 26 Ocak’tan dört gün sonra parlamenter sisteme geçiş gündemiyle buluşacak.

Hazırlanan geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metni, 30 Ocak’ta geniş katılımlı bir toplantı ile açıklanacak. Hazırlanan ortak metin, geçiş sürecinin yol haritası olma özelliğine sahip.



Meral Akşener’in toplantı davet turu bugün CHP, Saadet ve Deva Partisi genel başkanlarıyla sürecek.

