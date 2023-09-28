Amasra maden faciasında son bilirkişi raporu dosyaya girdi: “TTK yüzde 100 kusurlu”

Raporda, kazanın meydana geldiği maden ocağında havalandırılmanın iyileştirilmesi için gerekli yatırım ve iyileştirilme projelerinin hayata geçirilmedi belirtilerek, kazanın meydana gelmesinde yetersiz ve etkisiz havalandırma sisteminin önemli rol oynadığına dikkat çekildi.



Raporda, “Eksi 300 ve 350 katına indirilen havanın ancak tali havalandırma pervanelerini çalıştırmaya yetebileceği, bu sebeple işletme üretim bölgelerinden, ayaklardan geçen hava miktarının ve artı 40 ana aspiratörden emilen havanın yetersiz kaldığı, buna bağlı olarak da taban yollarındaki metan konsantrasyonunun sık sık ve uzun süreli alarm seviyelerini aşmış olduğu, zaman zaman alt patlama sınırını geçtiği, ocakta yeterli miktarda tali pervane bulunduğu ancak tali pervanelere gelen havanın yetersiz olduğu, bu sebeple metan birikmelerinin önlenemediği, ayaklarda ve bacalarda yapılan kontrol sondajlarının yetersiz olduğu, taban yollarında su barajları ve taş tozu barajlarının oluşturulduğu ancak etkinliğinin yeterli olmadığı görülmüştür.” ifadeleri yer aldı.

Raporda işçilere iş güvenliği eğitimlerinin verildiği ve acil durumlara yönelik tatbikatların yaptırıldığı, ancak patlamanın şiddetinden dolayı maden işçilerinin çoğunun oksijen ferdi kurtarıcı maskelerini takmaya zaman bulamadıklarının altı çizildi.



“Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aldırılan 31 Ekim 2022 tarihli bilirkişi raporu ile 6 Aralık 2022 tarihli ek bilirkişi raporunda tespit edilen hususlara yer yer katılmakla birlikte, kazanın meydana gelmesine yol açan hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla bu aşamada sorumluluğunun kişilere mal edilemeyeceği”ne dikkat çekilen raporda, “Sonuç olarak TTK Genel Müdürlüğü'nün kazanın meydana gelmesinde yüzde 100 kusurlu olduğu, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün bulunmadığı kanaatine varılmış olup, işbu bilirkişi raporumuzu sayın mahkemenizin takdirlerine saygıyla arz ederiz.” denildi.



Yapılan son inceleme raporu da mahkeme dosyasına girdi.