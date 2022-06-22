Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin kazada öldü

Konya’dan Balıkesir’e, polis meslek yüksekokulundaki mezuniyet törenine giden ailenin bulunduğu otomobil, kamyona çarptı. Kayseri'deki amatör kümede mücadele eden Kocasinan Ülküspor'da forma giyen futbolcu Hasan Göğercin, kazada yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Haberler - DHA 22.06.2022 - 14:21

Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin kazada öldü

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'da kamyona çarpan otomobilin içinde bulunan amatör futbolcu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Ahmet Göğercin (56) yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Ramazan Arslan'ın (24) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Göğercin ve araçtaki Gülcan Göğercin (51) ile Hilal Çelebi (27) yaralandı.

AMATÖR FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'de amatör kümede mücadele eden Kocasinan Ülküspor'da forma giyen Hasan Göğercin(23) ise hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildeki Göğercin ailesinin, yakınlarının Balıkesir'de polis meslek yüksekokulundaki mezuniyet törenine katılmak üzere yolda oldukları öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Ramazan Arslan da gözaltına alındı.

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