Ambulansla göçmen kaçakçılığına hapis cezası

Kırklareli’nde ambulans ile göçmen kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı hapis cezasına çarptırıldı.



Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık acil tıp teknisyeni E.A. ile avukatı katıldı.



Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada okunan iddianamede ambulans ile 4 düzensiz göçmeni İstanbul'dan 200 euro karşılığında Kırklareli'ne getirdiği iddia edildi.



Sanık E.A. İstanbul’dan Kırklareli’ne yola çıktığını belirterek, “Havanın soğuk olması ve çaresiz görünmeleri nedeniyle belirttikleri konuma götürmek amacıyla bu şahısları ambulansa aldım." dedi.

Göçmenlerin yasal olmayan yollardan yurtdışına çıkmaya çalıştıklarını bilmediğini iddia eden sanık, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, E.A'yı göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

