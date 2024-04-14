Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 16 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
20/
8
Yarın
23/
6
Salı
27/
9
Çarşamba
28/
10
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Ankara Hava Durumu