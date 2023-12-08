Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı (4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralı)

Ankara’nın Keçiören ilçesinde boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, ağır yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı (4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralı)

’nın Keçiören ilçesinde 4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, boş arazide köpeklerin saldırısına uğradı.

Kafkas Mahallesi’nde yaşanan olayda, küçük Tunahan ağır yaralandı.

Tunahan Yılmaz’ın tedavisi Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ndeki çocuk yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı (4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralı) - 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunahan Yılmaz’ın ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Olayın, Mülkiye müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır.” dedi.

Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı (4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralı) - 2

Bakan Yerlikaya, “Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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