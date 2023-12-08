Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı (4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralı)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunahan Yılmaz’ın ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Olayın, Mülkiye müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır.” dedi.

Bakan Yerlikaya, “Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun