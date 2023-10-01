Ankara'daki patlamada kullanılan aracın Kayseri'de gasbedildiği ortaya çıktı.



Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde saldırı girişimi gerçekleşti. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı.



Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri belirlendi.

Mikail Bozağan VETERİNERİ ÖLDÜRÜP GASPETTİLER



Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı (24) darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi. Teröristlerin dün akşam Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.



Bozağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kızılay'da bombalı saldırı girişimi Haberi Görüntüle