Ankara'daki patlamada kullanılan aracın Kayseri'de gasbedildiği ortaya çıktı

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı eylemde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinden gasbedildiği belirlendi. Teröristlerin aracın sahibi veteriner Mikail Bozağan'ı öldürdükten sonra aracı çaldıkları ve eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

Ankara'daki patlamada kullanılan aracın Kayseri'de gasbedildiği ortaya çıktı

'daki patlamada kullanılan aracın Kayseri'de gasbedildiği ortaya çıktı.

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde saldırı girişimi gerçekleşti. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı.

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri belirlendi.

Ankara'daki patlamada kullanılan aracın Kayseri'de gasbedildiği ortaya çıktı - 1 Mikail Bozağan

VETERİNERİ ÖLDÜRÜP GASPETTİLER

Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı (24) darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi.

Teröristlerin dün akşam Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

Bozağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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